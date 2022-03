Novi obrazi pri Victoria's Secret

S 24-letno Portoričanko, ki je postala prva oseba z downovim sindromom, ki je nastopila v oglasni kampanji za spodnje perilo Victoria's Secret, je podjetje razkrilo, da bodo svojo prepoznavnost nehali graditi na poudarjanju seksapila in se osredotočili na uspešne, navdihujoče ženske različnih ras, starosti in postav. V novo kampanjo so tako ob zvezdnicah, kot sta Hailey Bieber in Taylor Hill, vključili na primer gasilko Celilo Miles in oblikovalko nakita Sylvio Buckler, pa tudi omenjeno Portoričanko Sofio Jirau (na fotografiji). Ta se z manekenstvom ukvarja od leta 2019, februarja 2020 je kot manekenka sodelovala na newyorškem tednu mode. vl