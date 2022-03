Skoraj polovico prebivalstva v Sloveniji predstavljajo ženske, vendar je menstruacija v družbi še vedno velik tabu in stigma. Kot opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije in Inštitutu 8. marec, naša država ni izjema, problem je že pred leti prepoznala tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

Za ženske nujni strošek

Higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki so od maja 2021 končno manj obdavčeni tudi pri nas. »Pobudo smo predstavili že leta 2016 in ob tem zbrali več kot 8300 podpisov podpore. Z dopolnitvijo pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki je začela veljati maja 2021, se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV in ne več 22-odstotna,« so povedali pri Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so prepričani, da je še vedno prostor za dodatno znižanje. »Menimo, da bi lahko bil DDV le petodstoten.«

Tveganje revščine je v Sloveniji za ženske višje, še zlasti v primeru mater samohranilk. »Z uvedbo nižje davčne stopnje bi ženskam znižali nujne življenjske stroške in hkrati sledili dobrim praksam iz tujine. Nekatere države, na primer Irska, že imajo ničelno stopnjo obdavčitve. V Sloveniji nižja, petodstotna stopnja DDV že velja za določene skupine izdelkov, zato menimo, da se tej skupini izdelkov lahko pridružijo tudi higienski izdelki za ženske,« so prepričani v Inštitutu 8. marec. Menijo, da ne gre za luksuzne izdelke, ampak so to nujni izdelki, ki jih ženske potrebujejo vsaj enkrat na mesec. »Hkrati pozivamo predvsem izobraževalne (osnovne, srednje šole in fakultete) in zdravstvene ustanove, da zagotovijo dostop do brezplačnih higienskih izdelkov. Tako kot se pričakuje, da sta v toaletnih prostorih brezplačno na voljo toaletni papir in milo, bi morali biti brezplačno dostopni tudi ženski higienski pripomočki.«

Podatki študij iz tujine potrjujejo, da je menstrualna revščina navzoča tudi v našem okolju, vendar prepogosto ostaja očem skrita, o tem se ne govori. Predvsem izobraževalne ustanove se morajo zavedati, da menstruacija ni izbira, zato je prav, da so dekletom in ženskam ti proizvodi brezplačno dostopni. Tako jim je odvzeta skrb, ali si te izdelke lahko privoščijo in jih tudi dovolj pogosto zamenjajo ter tako poskrbijo za primerno higieno v tem obdobju, ključno pa je, da ne izostanejo od pouka. »Obstajajo tudi primeri dobre prakse – v Veliki Britaniji so ugotovili povezavo med izostanki od pouka zaradi menstruacije in izobraževanjem, zato so uvedli novost, da so vložki in tamponi na voljo vsem, ki jih potrebujejo, ko jih potrebujejo, z namenom dostopa do izobraževanja. Škotska je naredila še korak naprej: leta 2021 je postala prva država na svetu, v kateri so soglasno potrdili predlog zakona, da bodo ženski higienski izdelki, tamponi in higienski vložki brezplačno na voljo vsem, ki jih potrebujejo,« so družno zapisali pobudniki znižanja DDV na menstrualne pripomočke.

Vsekakor je treba omeniti tudi dobre prakse v naši neposredni bližini. V Varaždinu in na Reki v sosednji Hrvaški so lani v vseh osnovnih šolah zagotovili menstrualne pripomočke. »Koronaobdobje je razkorak v dostopnosti do dobrin še poglobilo, zato je zdaj odlična priložnost za uvedbo tovrstnih ukrepov. Ne zaradi všečnosti ali predvolilnih obljub, ampak ker vsi tovrstni ukrepi na svoj način pripomorejo, da socialno šibkejši niso izločeni iz družbe,« so še povedali.