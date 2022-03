Sočasno s težko pričakovanim milanskim tednom mode so se pokazala prva znamenja, da želi tudi modna industrija uporabiti svoj glas za dober razlog. Tako je Giorgio Armani gostil tiho modno revijo, da bi potrdil mračno razpoloženje. Pred modnim kotičkom znamke Prada so modnega poznavalca opazili z belo torbo z napisom z rdečimi črkami »No War In Ukraine«. Na podelitvi nagrad združenja filmskih igralcev (SAG) v Kaliforniji se je igralka Greta Lee sprehodila po rdeči preprogi v modro-rumeni kreaciji Marca Jacobsa, ki so jo številni razumeli kot izraz podpore Ukrajini.

Srca na rokavih

To, kar nosimo, je bilo že od nekdaj tihi način, da del sebe in svojega prepričanja delimo z drugimi. V vsej dolgi zgodovini so se oblačila uporabljala kot orodje za proteste. »Ne glede na to, kako obsedeni smo z oblačili kot oseba, s svojimi oblačili pošiljamo sporočila. To je način, da informacije o sebi delimo z drugimi. Temu dodajte svoje politične ali aktivistične poglede in vaša oblačila lahko postanejo platno,« je za portal BBC razmišljala Camille Benda, kostumografinja in avtorica knjige Dressing the Resistance: The Visual Language of Protest Through History. V nekaterih primerih je to lahko zelo dobesedno sporočilo, natisnjeno ali narisano na oblačila, kot pri zloglasnih sloganih na majicah, ki jih je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja prvič popularizirala britanska modna oblikovalka Katharine Hamnett. Ta je na sprejemu pri takratni premierki Margaret Thatcher nosila eno izmed svojih kreacij z napisom »58 % DON'T WANT PERSHING«, sporočilo proti jedrskemu orožju.

Včasih je sporočilo subtilnejše, z uporabo kod in sporočil, ki jih nosijo oblačila sama. Bendova je to opazila pri uporabi ukrajinske narodne noše v nedavnem navalu protestov. »Videla sem nekaj odličnih fotografij Ukrajink, ki so nosile cvetne krone. To je tipični vzhodnoevropski okras za žensko, ko se poroči ali praznuje. In tu so še naglavne rute, mislim, da gre za čipkaste in lanene rute, ki bi jih ženske nosile s tradicionalnimi ljudskimi oblačili. Gre za idejo 'to je moja dežela in moja dežela je predstavljena v ljudskem oblačilu in ljudski umetnosti.«

Čeprav je morda nekoliko prezgodaj, da bi blagovne znamke kolekcijo v podporo Ukrajini predstavile v fizični obliki, je hitrost, s katero se lahko izdela in razširja digitalna kolekcija oblačil, privedla do nove oblike protestnega oblačenja, ki se je pojavila v digitalni dobi. DressX, prodajalec digitalnih oblačil, je ustvaril vrsto filtrov AR, vključno s klobukom z napisom »Act Now!, puloverjem z napisom »I stand with Ukraine«, obleko v obliki srca in parom srčnih uhanov, v modri in rumeni barvi, da jih uporabniki delijo na družbenih omrežjih v zameno za donacijo dobrodelnim organizacijam, ki podpirajo Ukrajino.