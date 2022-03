Baterijo samodejno polnita tako bencinski motor kot tehnologija regenerativnega polnjenja pri »jadranju« ali zaviranju. »S-max je bil prvi športni enoprostorec, v hibridni različici pa je še bolj privlačen za novo generacijo kupcev, prvič tudi s povsem zmogljivo električno vožnjo,« je povedal Roelant de Waard, generalni direktor za osebna vozila pri Fordu Evropa. Pogonski sklop FHEV naj bi na testni vožnji presenetil tudi ljubitelje dizlov, saj deluje tiho in skoraj neslišno preklaplja med električnim in bencinskim motorjem. Tudi poraba goriva je s povprečjem 6,4 litra za tako velik avto dokaj ugodna. »Pričakujem, da bo različica FHEV v letu 2022 postala z naskokom največkrat izbran pogonski sklop pri modelu S-max,« pravi Tomaž Oblak, direktor prodaje in marketinga pri Summit motors Ljubljana. Pogonski sklop s sistemsko močjo 190 konjev (140 kW) omogoča pospešek do stotice v 9,8 sekunde. Naročila za hibridni S-max že sprejemajo, njegova cena s financiranjem je najmanj 33.680 evrov.