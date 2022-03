Vzporedni test: Zgodba o dojenčku, prilepljenem na prsi

Bili smo v sedmih nebesih. Ženske so nas vseskozi cukale za rokav in nas s tistim ljubkim izrazom na obrazu rotile, naj jih zapeljemo en krog. Mini je pač avto, ki je po 63 letih prisotnosti na cestah še vedno zelo in. Ženske o njem sanjajo, moškim za volanom je kot vstopnica v družbo (lepih) deklet. »Joj, kako je čeden. Ga imaš že dolgo? Tudi sama bi ga rada imela, veš?« nas je pobarala prikupna črnolaska. Saj bi jo zapeljali in ji ga razkazali, a kaj, ko smo imeli na desnem sedežu že eno – še prikupnejšo, svojo ženo!