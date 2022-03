Da, tako hitro je minil čas od 15. novembra in je znova napočil tisti, ko bo treba zamenjati pnevmatike. Jasno, 15. marec se od 15. novembra vseeno razlikuje. Medtem ko so zimske pnevmatike namreč obvezne (z redkimi izjemami, povezanimi z zemljepisnim položajem slovenskih krajev, prav tako je dovoljeno imeti tudi letne pnevmatike s primernim profilom, če imamo zraven na voljo ustrezne verige), letne niso. Če med kontrolo prometa policist, pa četudi sredi največje poletne vročine, ugotovi, da imate na avtomobilu zimske pnevmatike, vam, če so te seveda primerno ohranjene, lahko kvečjemu svetuje, da bi jih bilo pametno zamenjati za letne. Pozimi vas, nasprotno, čaka kazen. In čeprav je zavedanje slovenskih voznic in voznikov o tem, kako pomembna je primerna »obutev« avtomobila, čedalje večje, je tudi to pomemben razlog, zakaj 15. marca pred vulkanizerskimi servisi nikdar ne boste uzrli gneče, kot jo 15. novembra. Drugi, še pomembnejši pa je že omenjeni – da nas, četudi morda ne ravno veliko snega ali poledice, lahko še lep čas spremljajo nizke temperature, pri nižjih od sedem stopinj Celzija pa so zimske pnevmatike v primerjavi z letnimi superiorne.

Ob vsem omenjenem tako zagotovo ni napak z zamenjavo še malce počakati. Ko tudi jutra ne bodo več zelo hladna in bodo dnevi s temperaturami v dvomestnih številkah povsem vsakdanji, pa zimske pnevmatike le zamenjajte z letnimi. Njihova zasnova namreč pri višjih temperaturah zagotavlja boljši oprijem in vodljivost ter krajšo zavorno pot – razlika v dolžini zavorne poti med zimsko in letno pnevmatiko lahko pri temperaturah nad 15 stopinj Celzija znaša tudi do sedem metrov v korist letne pnevmatike. Njihova življenjska doba je zato občutno krajša, neekonomične pa so tudi z vidika porabe goriva.

No, da tudi pri nas uporabniki spoznavajo, da se zimskih pnevmatik, če res ne drugega, ne splača »matrati« v toplem vremenu, pa je dokaz ponudila spletna stran ceneje.si, na kateri se trend gibanja povpraševanja po letnih pnevmatikah sicer vsako leto strmo začne vzpenjati že v februarju in vrh doseže v začetku marca. Pri čemer je letošnje povpraševanje po letnih pnevmatikah za kar 23 odstotkov preseglo lanskega. x