Ideologija in nasilje

Ali nasilje in ideologija. Tako rekoč vseeno je, kakšen je vrstni red. Vselej se dogaja nasilje. Prej ali potem. O človekovi osebnosti in vedenju znanstveniki pišejo, da je vse odvisno od dednosti, okolja in lastne aktivnosti. Težko pa rečejo, v kakšnem deležu vplivajo naštete okoliščine.