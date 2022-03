Slovenska četverica je tako kot v petek in soboto tudi danes skakala izjemno. Najboljše izide je dosegla v šestih od osmih tekmovalnih skokov ter prepričljivo vodila že po polovici tekme. Takrat so si Domen Prevc z 222, Peter Prevc z 231, Zajc z 229,5 ter Lanišek z 234 m nabrali 63,4 točke naskoka pred Nemci in 77,2 pred Avstrijci.

V drugo sta nato brata Prevc povišala prednost na več kot 100 točk. Domen je skočil 217 m, Peter pa 221,5. Zajc, sicer nosilec srebrne kolajne s posamične tekme v petek in soboto in danes najboljši posameznik ekipne tekme, je v drugo poletel do 228,5 m. Kljub zmanjšanju naleta glavnega trenerja Roberta Hrgote je tako dobil dodatne točke in prednost povišal na 138,3 točke.

Lanišek je z zadnjim poletom na letošnjem 27. SP v poletih postavil le še piko na i ter z 228,5 m postal drugi najboljši posameznik ekipne tekme. Drugo mesto je osvojila Nemčija, ki je zaostala 128 točk. Tretji Norvežani, bron jim je priboril svetovni prvak Marius Lindvik v neposrednem boju z Avstrijcem Stefanom Kraftom, so zaostali 151,9 točke.

To je bila skupno deveta slovenska kolajna na SP v poletih, ki potekajo vse od leta 1972. Danes je slovenska četverica osvojila tretjo ekipno kolajno po Vikersundu 2012 (Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Robert Kranjec) in Oberstdorfu 2018 (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc). Hkrati je bilo to tretje zlato odličje, potem ko sta svetovna prvaka postala Robert Kranjec (Vikersund 2012) in Peter Prevc (Kulm 2016).