Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je podelil odličja in priznanja sklada za leto 2021. Zlato plaketo je prejela kiparka Dragica Čadež Lapajne, srebrno pa Marina Cernetig, Radovan Čok, Franjo Murko in Lučka Maria Peterlin. Zlati znak letos prejme Jasna Žitnik Remec. Dragica Čadež Lapajne zlato plaketo prejme za izjemne ustvarjalne dosežke na področju kiparstva, predano pedagoško, kulturno-vzgojno in mentorsko delo ter neprecenljiv prispevek na področju razvoja in uveljavitve keramike kot umetniškega izraznega sredstva. JSKD jo prišteva med zaslužnejše posameznike za priznanje in napredek umetniškega oblikovanja keramike v slovenskem prostoru. Več let je bila predsednica Društva keramikov in lončarjev, ki organizira pregledno razstavo Keramika v Magistratu. STA