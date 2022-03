Bogatajeva, dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga, je v finalu skočila 100 m in z drugega mesta skočila na vrh. Po 93 m dolgem skoku pa je morala mesti s svojo prijateljico zamenjati po prvi seriji vodilna Križnarjeva. Klinčeva je na tretjo stopničko zmagovalnega odra skočila s petega mesta po prvi seriji, potem ko je v finalu pristala pri 96,5 m.

Na zadnji tekmi v karieri je imela lepo priložnost za šeste stopničke Špela Rogelj (252,5), a je v finalu skočila nekoliko slabše, izgubila tri mesta ter vseeno končala na visokem šestem mestu. V izteku so 27-letnico pričakale reprezentančne kolegice in glavni trener Zoran Zupančič, tudi pri Mednarodni smučarski zvezi pa so se s posebno grafiko ter darilom in rožami poklonili eni pionirk ne samo slovenskih, temveč nasploh ženskih smučarskih skokov v svetovnem pokalu.

V finalu je nekaj mest izgubila mladinska svetovna prvakinja Nika Prevc (219,2). Končala je na 12. mestu. Še precej bolj je po razpredelnici padla Jerneja Brecl (201,3), ki je izgubila 12 mest in zadnjo tekmo sezone sklenila na 24. mestu.

V skupnem seštevku je slavila danes četrtouvrščena Avstrijka Marita Kramer, ki je v sezoni po 19 posamičnih tekmah zbrala 1316 točk. Drugo mesto je v razvrstitvi pripadlo Križnarjevi, najboljši skakalki minule sezone. Zbrala je 1191 točk in prehitela tretjeuvrščeno Bogatajevo (1151 točk).

Med deseterico je končala tudi Ema Klinec, ki je bila sedma s 680 osvojenimi točkami. Kar nekaj tekem pa je izpustila zaradi okužbe z novim koronavirusom. Ta ji je vzel tudi nastop na norveški turneji raw air, ki jo je dobila Križnarjeva.

Je pa slovenska reprezentanca na koncu zanesljivo slavila v pokalu narodov, kar se je zgodilo prvič v zgodovini svetovnega pokala. Nasploh so bile slovenske skakalke od olimpijskih iger, kjer so pobrale dve zlati in eno bronasto kolajno, zelo prepričljive. Na zadnjih enajstih tekmah so Zupančičeve varovanke štirikrat slavile, sedemkrat zasedle drugo ter štirikrat tretje mesto.