Od danes rezervacije za Teden restavracij

Vas mika, da bi si privoščili nekaj drugačnega, nekaj posebnega in okusnega? Teden restavracij je edinstvena priložnost, da spoznate čare slovenske vrhunske kulinarike. Če radi dobro jeste, potem boste zagotovo zavili v katero od sodelujočih restavracij, kjer se bodo chefi še posebej potrudili, da vas navdušijo. Morda se boste znašli v zadregi, katero restavracijo obiskati, saj jih v Tednu restavracij sodeluje 105. A kamor koli se boste odpravili, boste imeli priložnost raziskovati svet okusov iz ponev in posod inovativnih kuharskih mojstrov. Ne izgovarjajte se, da si tega ne morete privoščiti. Jedilniki v vseh restavracijah so na voljo po dostopnih cenah. Spomladansko kulinarično razvajanje v Tednu restavracij si lahko privoščite med 25. marcem in 3. aprilom 2022. Rezervacije so mogoče od 14. marca, zato pohitite, izberite svojo najljubšo restavracijo in rezervirajte svojo mizo. vl