Odkup fotografij za planinski koledar 2023

Planinski koledar že vrsto let krasi slovenske domove in ta mesec smo na njem obrnili nov list, na katerem se v pomladnih barvah prepletata sneg in nizka trava v slovenski Istri avtorja Kavčiča. Pred dnevi je Planinska zveza pripravila nov razpis za nove fotografije koledarja za prihodnje leto. Dovolj časa, da pobrskate po arhivu ali vzamete pot pod noge za novimi utrinki. Poleg lepot gorskega sveta je vodilo tudi človek v gorah, živi gorski svet in predvsem planinska dejavnost in aktivnosti v naravi. V koledar želijo zajeti planinska območja po celotni Sloveniji v vseh letnih časih, hkrati pa izpostaviti fotografije iz sredogorja, predvsem Primorske, Notranjske, Štajerske in Dolenjske. Na fotografijah naj bo prikazano planinsko in gorsko okolje z motivi prvobitne narave in posebnostmi naravnega in človeškega delovanja v njem. Cena za odkup posamezne fotografije je 80 evrov bruto za fotografijo. Avtor za delo obdrži moralne avtorske pravice, na PZS z avtorsko pogodbo prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Rok za predložitev in način oddaje: avtor odda največ 20 digitalnih fotografij do 12. aprila 2022 na elektronski naslov koledar@pzs.si. vl