V Komendi prvi stanovalci že poleti

Gradnja doma starostnikov, ki ga v Komendi gradi podjetje SeneCura, se počasi bliža koncu. Ker dela potekajo po načrtih, lahko pričakujejo, da bo objekt končan konec maja ali v začetku junija, sledilo bo še opremljanje prostorov. Kot je že ob začetku gradnje povedala direktorica, je v domu prostora za 68 koncesijskih mest za stanovalce, dodatnih sedem pa za dnevno varstvo. Za dementne osebe so predvidene tri gospodinjske skupnosti po 12 oseb. Večina sob bo enoposteljnih, deset pa dvoposteljnih. V domu sicer predvidevajo tudi 35 zaposlenih. Razpise za delovna mesta so že odprli in prejeli tudi že prve prijave. Če jim bo uspelo pravočasno zaposliti potrebno osebje, v SeneCuri pričakujejo, da bodo prve stanovalce v komendskem domu lahko pozdravili julija oziroma jeseni. vl