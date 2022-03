»Ko bo to usklajeno, bo prišlo do srečanja. Menim, da nam ne bo vzelo veliko časa, da pridemo do tega,« je dodal Podoljak. Že pred tem je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa napovedal, da bi se lahko pogajalci na četrtem krogu pogajanj sestali v ponedeljek ali torek.

Podoljak je poleg tega po navedbah ruske tiskovne agencije Tass dejal, da pogajalci pripravljajo pravni okvir za glavna vprašanja. Pri tem v pogovoru za ruski Kommersant ni izključil možnosti, da bi pri podpisu morebitnega dokumenta sodelovale tretje strani, ki so »posredno ali neposredno« vpletene v dogajanje v Ukrajini.

Tudi član ruske pogajalske delegacije Leonid Slucki je danes za rusko televizijo RT dejal, da bi lahko delegaciji dosegli dogovor in morda celo podpisali skupen dokument. »Če primerjamo stališča obeh delegacij na samem začetku pogajanj in danes, vidimo občuten napredek (...) Osebno pričakujem, da bi se lahko ta napredek v nekaj dneh razvil v skupno stališče in da bi lahko podpisali nekatere dokumente,« je dodal po navedbah Tassa.