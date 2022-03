To je bila 37. zmaga v karieri za Pogačarja, ki je kot poklicni kolesar letos začel svojo četrto sezono. V tem letu je že dobil večdnevno dirko po Združenih arabskih emiratih ter prestižno klasiko Strade Bianche pretekli konec tedna. Ob vseh etapnih uspehih je to že sedma zmaga v sezoni. V letu 2021 jih je za primerjavo dosegel 13.

Triindvajsetletni Pogačar je skupno zmago za trizob obeh italijanskih morij začel tlakovati že v uvodni vožnji na čas, ki jo je končal na tretjem mestu. Takrat je za svetovnim prvakom, Italijanom Filippom Ganno, zaostal 18 sekund.

Do skupnega vodstva je dvakratni zmagovalec dirke po Franciji prišel v četrti etapi do Bellanteja, ko je tekmece ugnal v zadnjih nekaj 100 m etape. V zahtevni peti etapi je nato kljub zgrešenemu ovinku ob koncu preizkušnje zanesljivo zadržal skupno vodstvo, v soboto pa si je s prepričljivo zmago v kraljevski etapi že zagotovil drugi zaporedni uspeh na tej dirki.

Odkar je leta 2019 prestopil v vrste UAE Team Emirates, je Pogačar slavil že jubilejno deseto zmago na večdnevnih dirkah, med njimi največja uspeha ostajata zmagi na Touru v letih 2020 in 2021.

»Danes je bilo v redu, bolj sproščeno kot v dneh pred tem in predvsem bolj toplo. V zaključku smo bili sicer malce živčni, ampak na koncu se je za nas vse izšlo dobro. Zares sem užival v etapi. Osredotočen sem bil do samega konca, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Tako moraš dirkati vsak dan. Ni konec, dokler ne prečkaš ciljne črte,« je današnjo preizkušnjo za organizatorja dirke ocenil Pogačar.

Za odločilni trenutek v tednu je izbral sobotno kraljevsko etapo, v četrti etapi pa je spoznal, da je še vedno v zelo dobri formi. »Zelo vesel sem. Vsake dirke, ki jo dobimo, se razveselimo. Tokrat nam je drugič uspelo osvojiti Tirreno-Adriatico,« je na kratko pristavil.

V tej sezoni je dobil vse tri dirke, na katerih je nastopil. »Ne bi rekel, da sem nepremagljiv. Za zdaj kaže dobro, videli pa bomo, kako bo vse skupaj videti na naslednjih dirkah, ki bodo predstavljale velik izziv,« je še dodal. Pogačarja zdaj čaka nekaj dni premora, potem pa se bo podal v lov na tretji spomenik v karieri. V soboto bo namreč na vrsti prestižna dirka Milano - Sanremo, na kateri bo skušal izboljšati zbir dveh zmag na največjih enodnevnih dirkah. Doslej je dobil dirki Liege - Bastogne - Liege (2021) in Lombardijo (2021).

V današnji etapi pravega razburjenja ni bilo. Glavnina je pred koncem ujela ubežnike ter nato obračunala za etapno zmago. Najhitrejši je bil nekoliko presenetljivo Bauhaus. Moštveni kolega Jana Tratnika pri Bahrain-Victoriousu je tako slavil 18. zmago v karieri. Sedemindvajsetletni Nemec je lani osvojil dve etapi na dirki po Sloveniji.

»Vedno sem verjel, da lahko zmagam, saj sem bil v dobri formi. Ekipa je opravila sijajno delo. Vedeli smo, da bomo sprintali z vetrom v prsi, zato smo načrtovali pozen sprint. Moštvena kolega sta me dobro pripeljala skozi nekaj tesnih ovinkov, pokazala se je luknja na desni strani in uspelo mi je,« je po zadnji etapi dejal Bauhaus. V cilju je ugnal Italijana Giacoma Nizzola (Israel-Premier Tech) in Avstralca Kadena Grovesa (BikeExchange-Jayco).

Drugi slovenski predstavnik na dirki Tratnik je v cilj danes pripeljal kot 142. z 2:17 minute zaostanka, v skupnem seštevku pa je zasedel 87. mesto (+57:03). Za Pogačarjem je drugo mesto v skupnem seštevku osvojil Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) z zaostankom 1:52 minute, tretji pa je bil Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Od zmagovalca je bil počasnejši za 2:33 minute.

Večji del prednosti si je 23-letnik s Klanca pri Komendi nabral v sobotni kraljevski etapi, ko je ciljno črto prečkal več kot minuto pred najbližjima zasledovalcema Vingegaardom in Lando.