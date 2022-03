Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je pričakovati, da bo število aretiranih čez dan naraščalo.

Aretacije so potekale med drugim v Vladivostoku na skrajnem vzhodu Rusije, Irkutsku ob Bajkalskem jezeru in sibirskem Tomsku. Fotografije in videoposnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako policisti v čeladah in polni opremi vlečejo posameznike.

Skupno je bilo v Rusiji po navedbah OVD-Info od začetka ruskega napada na Ukrajino 24. februarja aretiranih več kot 13.800 ljudi.

V Moskvi so turistično zelo obiskano območje ob Kremlju obdali s kovinskimi ograjami in tako preprečili dostop do njega, je poročal dopisnik dpa. Za primer novih protestov je v pripravljenosti na stotine pripadnikov posebne policijske enote, nekateri so opremljeni z neprebojnimi jopiči in čeladami. Oborožene osebe in vozila za prevoz priprtih je opaziti tudi pred dumo.

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je pred dnevi pozval sodržavljane k nadaljevanju protestov proti ruski invaziji na Ukrajino.

Številni protesti proti vojni v Ukrajini se še vedno vrstijo tudi drugje po svetu, v evropskih glavnih mestih, drugje po svetu med drugim v Tajvanu in ZDA.

Na mirovnih protestih za Ukrajino v Firencah 20.000 ljudi Na protestih za mir v Ukrajini, ki je že 18. dan tarča ruske invazije, se je včeraj popoldne v Firencah zbralo okoli 20.000 ljudi, ki so prisluhnili video nagovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Protest je potekal v okviru pobude Eurocities, v kateri so se evropska mesta povezala s protesti v znak solidarnosti z Ukrajinci.