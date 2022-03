Po navedbah lokalnih oblasti so bile rakete izstreljene z vzhoda, kar nakazuje, da so prišle iz Irana. »Rakete so bile izstreljene na območju zunaj meja Iraka in Kurdistana, natančneje z vhoda,« je sporočila kurdska protiteroristična enota.

V Iraku, vključno z avtonomno regijo Kurdistan, je še vedno nameščenih nekaj ameriških enot, ki so vodile koalicijo za boj proti džihadistom Islamske države. Washington ponavadi pripisuje odgovornost za napade z raketami ali droni na njihove objekte v Iraku proiranskim skupinam, ki zahtevajo popoln umik ameriških sil. A čezmejno streljanje je redko.

Pred tednom dni sta bila v napadu v Siriji ubita predstavnika iranske revolucionarne garde. Odgovornost za napad so pripisali ključnemu ameriškemu zavezniku Izraelu. Revolucionarna garda je napovedala, da se bo za napad maščevala.

»Obsojamo ta nezaslišan napad in prikaz nasilja,« je danes glede napada v Erbilu povedal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta.

Dogodek je obsodil tudi predsednik vlade iraškega Kurdistana Masrur Barzani in ga označil za »teroristični napad«. »Prebivalce pozivamo, naj ostanejo mirni,« je dodal.