Izbruhe okužb z novim koronavirusom so zabeležili že v 19 kitajskih provincah. Delno zaporo javnega življenja so danes uvedli v mestu Jilin v istoimenski provinci na severovzhodu države, potem ko so že v petek zaprli bližnji devetmilijonski Changchun.

Kitajska že od izbruha pandemije vodi politiko ničelne tolerance do covida-19, ki vključuje zapore javnega življenja, omejitve potovanj in množično testiranje v primeru izbruhov okužbe.

Ta stroga politika je bila doslej uspešna, v zadnjem času pa je na preizkušnji zaradi izjemno prenosljive koronavirusne različice omikron in velikega števila asimptomatičnih primerov.

V Jilinu so opravili že šest krogov množičnega testiranja prebivalstva. Danes so tam odkrili več kot 500 novih primerov okužbe, so sporočile lokalne oblasti.

Zaporo javnega življenja so od prejšnjega četrtka uvedli tudi v manjših mestih Siping in Dunhua v provinci Jilin, že 1. marca pa v Hunchunu blizu meje z Rusijo in Severno Korejo. V tem mestu so postavili tudi tri začasne bolnišnice za covidne bolnike, je v soboto poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.