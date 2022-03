Na brniškem letališču, ki ga prek družbe Fraport Slovenija upravlja nemški Fraport, se je število potnikov povečalo tudi na mesečni ravni, in sicer za 1,37 odstotka.

Na glavnem nemškem letališču za mednarodne lete kljub velikemu povečanju potnikov na letni ravni letošnje številke glede na obdobje pred pandemijo predstavljajo zgolj polovično število prometa. Tako so letos februarja v primerjavi s februarjem 2019 našteli 53,4 odstotka manj potnikov.

Na okrevanje frankfurtskega letališča je februarja negativno vplivalo hitro širjenje koronavirusne različice omikron, pozitivno pa je bilo, da so se v številnih državah sprostile omejitve glede potovanj.

Se je pa na frankfurtskem letališču februarja količina tovora in letalske pošte v primerjavi z letom 2021 zmanjšala za 8,8 odstotka na 164.769 metričnih ton, so objavili pri Fraportu, kjer so dodali, da je do manjše količine tovora prišlo zaradi zgodnejšega praznovanja kitajskega novega leta.

Zračni promet se je sicer v Frankfurtu na letni ravni povečal za 100,8 odstotka na 22.328 vzletov in pristankov.