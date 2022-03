Ruska vojska je v nedeljo prvič napadla na skrajnem zahodu Ukrajine. Nedaleč od meje s Poljsko je zgodaj zjutraj raketirala Mednarodni center za mirovne sile in varnost v Javorivu, kjer so Ukrajinci pred vojno izvajali skupne vaje z Natom. Ukrajinske oblasti iz bližnjega Lviva (Lvova) so sporočile, da je napad 30 raket terjal 35 smrtnih žrtev, 134 pa je ranjenih, tudi več nizozemskih prostovoljcev.

Ruska stran je na neki način posvarila pred tem napadom, ko je v soboto namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov izjavil, da zahodne pošiljke orožja Ukrajini (te gredo pogosto najprej do baze Javoriv) predstavljajo legitimne tarče. Vsekakor ima ruska vojska hude izgube tudi zato, ker Velika Britanija, Nemčija, ZDA in Francija oskrbujejo ukrajinsko vojsko z učinkovitimi protitankovskimi in protizračnimi raketami. Po pisanju nemškega tednika Der Spiegel je ruska vojska izgubila že okoli 10.000 vojakov. To je veliko več, kot so jih ZDA v Iraku v osmih letih.

Hudi boji na vzhodu, in jugu države Vojna, tudi z bombardiranjem mest, se nadaljuje zlasti v vzhodni polovici Ukrajine in v okolici Kijeva. Ruska vojska je samo še 20 kilometrov od središča Kijeva, a ga še ni povsem obkolila. Očitno je ukrajinski odpor premočan. V porušenem mestecu Buča, 25 km severozahodno od Kijeva, so po hudih bojih v zadnjih dneh v skupno grobnico pokopali 67 civilistov. V bližini je bil zdaj ubit tudi ameriški novinar. Več uspeha ima ruska vojska na jugu. Ko pa je pred dnevi zavzela mesto Melitopol s 150.000 prebivalci, je prijela župana in za upravnico mesta postavila lokalno prorusko političarko Halino Danilščenko, ki je takole obsodila množične proteste za izpustitev župana: »Še vedno so v mestu ljudje, ki poskušajo destabilizirati situacijo in ščuvati k ekstremizmu.« V nedeljo so se nadaljevali množični protesti proti ruski okupaciji v Hersonu, ki je s 300.000 prebivalci največje mesto, ki so ga Rusi osvojili doslej. Vendar se takšni protesti kot v teh dveh mestih kmalu končajo, potem ko začenjajo posamezniki nenadoma skrivnostno izginjati. Hudi boji še vedno potekajo za polmilijonski Mariupolj. Vseh smrtnih žrtev od začetka vojne je v tem obkoljenem in porušenem pristaniškem mestu, ki je ostalo brez vode, brez elektrike, brez zdravil in brez hrane, kar 2100. Tako trdijo mestne oblasti.