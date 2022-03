Vodja urada ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je po navedbah AFP dejal, da je Kijev dejansko že »oblegan«, vojska in prostovoljci pa se pripravljajo, da bodo mesto branili od ulice do ulice. Kijevu se ruske sile približujejo s severa, zahoda in severovzhoda.

Ruske sile so medtem izvedle letalski napad na Mednarodni center za mirovne in varnostne operacije pri Lvovu, je na svojem Facebook profilu davi zapisal vodja regionalnih oblasti v Lvovu Maksim Kozicki. Kot je dodal, so na oporišče, ki leži okoli 40 kilometrov severozahodno od Lvova, izstrelili osem raket.

Tarča napada je bilo davi tudi letališče mesta Ivano-Frankivsk na zahodu države. Kot je na Facebooku objavil tamkajšnji župan Ruslan Marcinkiv, je šlo pri jutranjih eksplozijah »po prvih informacijah za napad na letališče«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pozno sinoči v video nagovoru sporočil, da Rusi ne morejo zavzeti Ukrajine. »Ruski napadalci nas ne morejo zavojevati. Nimajo moči, nimajo duha. Držijo se le nasilja, le terorja, le orožja. In tega imajo veliko,« je dejal Zelenski.