Kot je poudaril predsednik stranke Konkretno, ene od petih povezanih v omenjeno gibanje, je Slovenija bolestno razdeljena na skoraj vsaki točki, ki jo odprejo. Po njegovem je dovolj tega, da v letu 2022 govorijo o stvareh izpred 70 let, ki so sicer pomembne, a če se o njih ne da dogovoriti, potem jih je bolje pustiti takšne kot so in pogledati v prihodnost.

Predsedniki petih različnih strank so se zato odločili povezati v gibanje, ki bo skušalo razdeljen politični prostor povezati. »Teh delitev niso povzročili ljudje, pač pa so to zgodbo naredili politiki in čas je, da en del političnega spektra naredi korak naprej. Zato smo se različni, a kljub vsemu enotni in v prihodnost usmerjeni odločili, da stopimo skupaj in povežemo tri bloke - liberalnega, ljudskega in zelenega,« je dejal Počivalšek.

Prvaki strank, povezani v Povežimo Slovenijo, so poudarili skupne cilje, kot so močno gospodarstvo, kamor sodi tudi kmetijstvo, dober socialni sistem za tiste, ki pomoč potrebujejo in je ne izigravajo, zeleni digitalni prehod in krožno gospodarstvo, saj je obdobja, ko smo uvažali poceni energijo in izvažali smeti, za nami.

Kot so poudarili, delajo na ekipi 88 verodostojnih, kredibilnih in uspešnih kandidatov, ki bodo naredili rezultat na volitvah, zato pa je potrebno skupno in povezano delo vseh znotraj gibanja.

Med kandidati na listi bodo štirje od petih predsednikov strank, ki sestavljajo gibanje Povežimo Slovenijo - Zdravko Počivalšek (Konkretno), Andrej Čuš (Zeleni Slovenije), Franc Kangler (NLS) in Andrej Magajna (Nova socialdemokracija) ter koordinatorica gibanja Nada Pavšer.

Ob njih bodo kandidirali tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, državna sekretarka v vladni službi za kohezijo Monika Kirbiš Rojs, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant, v Celju pa tudi aktualna državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Polona Rifelj.

Med bolj znanimi kandidati velja omeniti tudi nekdanjega rokometnega reprezentanta Romana Pungartnika, kandidirali bodo nekdanji prometni minister Jakob Presečnik, primarij Janez Remškar, nekateri župani, med katerimi sta tudi Franc Čebulj iz Cerkelj in Janez Cimperman iz Iga ter predsednica glavnega odbora SLS Darja Jamnik.

Več kot 400 delegatov SLS se je sicer pred tem v Celju zbralo še na programskem kongresu, kjer so v ospredje postavili pomen prehranske in energetske samooskrbe, kar po njihovem postaja akutno vprašanje v luči vojne v Ukrajini. Ob tem so obeležili 130-letnico delovanja SLS.

Prvak SLS Marjan Podobnik je povedal, da so na zaprtem delu kongresa sprejeli resolucije, ki so povezane s pomenom samooskrbe in pri tem navedli, da je predpogoj za povečanje prehranske varnosti kmetijam zagotoviti pogoje, da bodo preživele in se razvijale.

»V tem trenutku temu ni zadoščeno in posluha ne kažejo ne leve in ne desna vlade. Zdaj ko je udarila ukrajinska kriza in so se države začele zapirati glede izvoza hrane se sprašujemo, kje smo. In smo na slabem. Zato moramo v mirnem času zagotoviti, da bodo ljudje lahko pridelovali in pridelke tudi prodajali,« je dejal Podobnik.

Sicer pa je Podobnik povedal, da imajo po njegovih besedah odlične kandidate za poslance, a da lista še ni v celoti izpopolnjena in da je še nekaj prostih mest, če bi se morda za sodelovanje odločil še kdo ter pri tem omenil NSi, Našo deželo ter še nekatere manjše stranke, tudi predsednika DZ Igorja Zorčiča. »Povedali smo jim, da dokler ne zapremo liste, smo odprti za sodelovanje,« je dejal Podobnik.