Liverpool do 20. prvenstvene zmage v sezoni

Nogometaši Liverpoola so v 29. krogu angleške lige prišli do 20. zmage v prvenstvu, s katero so le nadaljevali zmagoviti niz, samo v ligi so zmagali osmič zapovrstjo. Na gostovanju so Brighton premagali z 2:0, strelca golov sta bila Luis Diaz v 19. in Mohamed Salah z bele točke v 61. minuti.