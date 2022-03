V etapi sta bila v zaključku dva zahtevna vzpona, Pogačar, kolesar ekipe UAE Emirates, ki je zmagal drugič na dirki, šestič letos in 36. v karieri, je napadel na drugem, približno 16 kilometrov pred ciljem, slediti mu ni mogel nihče.

»Če ekipa ves teden gara zame, vleče v nasprotni veter, je ne morem razočarati. Tudi danes me je pripeljala spočitega na zadnji vzpon. Ker sem se počutil odlično in imel močne noge, sem se odločil za napad. Pa še ogreti sem se moral malo, saj je danes zelo mrzlo,« je na cilju dejal dvakratni zmagovalec Toura, ki po zahtevni etapi ni kazal niti kančka utrujenosti. Skupaj z odličnimi pomočniki kaže izredno moč in po mnenju trenutno tekmecev v kolesarski karavani nima pravega konkurenta.

V skupnem seštevku ima Pogačar minuto in 52 sekund prednosti pred Vingegaardom in le še nesreča mu lahko prepreči skupno zmago. Na tretje mesto se je prebil Landa, četrti in peti pa sta Avstralca, veteran Richie Porte in Jai Hindley.

»Moramo ostati zbrani. Pred nami je še ena etapa, moramo paziti, da se nam ne zgodi kaj nepričakovanega. Upam, da se bo Pascal Ackermann opomogel po današnjih naporih in da bo jutri lahko dobro sprintal,« je obračun sprinterjev za zadnjo etapo napovedal Pogačar, ki je svoji ekipi priboril 16. zmago v sezoni, s tem je prepričljivo najboljša v sezoni.

Jan Tratnik je v šesti etapi etapi zaostal 30 minut in 15 sekund in zasedel 91. mesto.