Tonin, sicer vodja medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini, ki jo je vlada ustanovila v četrtek, si je prostore nastanitvenega centra ogledal skupaj z logaškim županom Bertom Menardom. Kot so navedli na obrambnem ministrstvu, sta se prepričala, da so namestitve in oskrba beguncev primerni. Župan Menard je ministru Toninu povedal, da lokalno okolje begunce dobro sprejema, obenem pa so se tudi v skupnosti organizirali in zbrali humanitarno pomoč.

Na ministrstvu sicer poudarjajo, da se je Slovenija ob ruski invaziji nad Ukrajino takoj odzvala tako z materialno, vojaško kot tudi humanitarno pomočjo. »Sprejeli smo številne begunce, ki bivajo tako pri znancih in sorodnikih v Sloveniji, kot tudi v namestitvenem centru v Logatcu,« so navedli v sporočilu za javnost.

Ministrstvo za obrambo oziroma uprava za zaščito in reševanje sicer pomagata tudi z dostavo humanitarne pomoči v Ukrajino oziroma sosednje države, kjer so nastanjeni begunci.