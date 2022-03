Tretje mesto na današnji etapi je zasedel Britanec Simon Yates (BikeExchange - Jayco), ki je zaostal dve sekundi. Yates je skupno drugi, za Rogličem zaostaja za 47 sekund. Tretji pa je Martinez z minuto zamude.

»Za nami je super dan, zmagati na domačem klancu je res fantastično. Imel sem močne noge in zmagal. V to sem vložil veliko truda, veliko sem se žrtvoval, zato je res lepo, če dobiš priložnost, da si na koncu najboljši,« je bil na cilju zadovoljen Zasavec, ki pa opozarja, da dirke še ni konec.

»Do konca je še ena etapa in to ne lahka. Lani smo videli, kaj se lahko vse spremeni,« se Roglič spominja lanske dirke, ko je bil pred zadnjo etapo v zanesljivem vodstvu, potem pa na njej padel, zmago prepustil Nemcu Maximilianu Schachmannu, sam pa padel na 15. mesto.

Sedma etapa letošnje preizkušnje se je odločala na zaključnem vzponu na prelaz Turini. Na njem je prvi napadel Adam Yates, ki pa ni zdržal dolgo. Šest kilometrov pred ciljem se je za napad odločil Roglič, sledil mu je le Martinez. Kmalu sta si nabrala prednost, toda Simon Yates in Kolumbijec Nairo Qintana sta ju ujela 2,7 kilometra pred ciljem. A slovenski as je v zadnjih 200 metrih še našel moč za napad, ki je uspel in mu zagotovil 61. zmago v karieri in prvo v sezoni.

Luka Mezgec in Domen Novak sta zaostala 26 minut in dve sekundi in zasedla 79. oziroma 81. mesto.

V nedeljo se bo dirka končala s 115 kilometrov dolgo etapo v okolici Nice, etapa še zdaleč ne bo nezahtevna, kot je to na največjih dirkah, na kateri pomeni le parado za zmagovalce.