V bitki za Mariupolj je bil med drugim po navedbah ukrajinskega notranjega ministrstva ubit še en visok ruski general Andrej Kolešnikov, po Andreju Suhovjeckemu in Vitaliju Gerasimovu že tretji od začetka invazije 24. februarja. Smrti Gerasimova in Kolešnikova sicer Rusi zaenkrat niso potrdili.

Iz Mariupolja poleg tega prihajajo nasprotujoče si informacije glede domnevnega ruskega napada na eno od tamkajšnjih mošej, v katero se je pred tem zateklo okoli 80 civilistov, med njimi otroci in turški državljani.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je namreč danes na twitterju zapisalo, da je bila mošeja sultana Sulejmana Veličastnega tarča ruskih izstrelkov, a je predstavnik te mošeje Ismail Hacioglu za turške medije to kasneje zanikal. Dejal je, da je območje resda tarča obstreljevanja, a da mošeja zaenkrat ostaja cela.

Sicer obstajajo načrti za odprtje humanitarnih koridorjev, po katerih naj bi ljudje odšli na varno, toda dosedanji poskusi evakuacije prebivalcev Mariupolja so bili v glavnem neuspešni. Se pa naj bi po poročanju lokalnih medijev proti Mariupolju kljub nenehnemu obstreljevanju pomikala humanitarna pomoč.

Intenzivni spopadi se med drugim nadaljujejo v neposredni bližini glavnega mesta Kijev, ključne tarče ruskih vojaških sil, ki naj bi bile od središča prestolnice zdaj oddaljene le še 25 kilometrov.

Ruski vojaki spremenili taktiko in se zdaj skrivajo v vaseh med civilnimi poslopji

Strateško pomembno mesto Mikolajev na jugovzhodu Ukrajine se prav tako sooča s hudim bombardiranjem s strani ruskih sil. Tamkajšnji guverner Vitalij Kim je sporočil, da so bili ponoči tarča »nediskriminatornega in kaotičnega« obstreljevanja bolnišnice in internati, poleg tega naj bi ruski vojaki spremenili taktiko in se zdaj skrivajo v vaseh med civilnimi poslopji. »Ni več nobenih pravil,« je zapisal.

Obsežne napade iz zraka Rusi danes izvajajo tudi na mesti Dnipro in Kropivnicki v osrednji Ukrajini ter na cilje na zahodu Ukrajine. Najmanj šest ruskih bombnikov je z raketami obstreljevalo mesti Luck in Ivano-Frankivsk. Med drugim naj bi zadeli tovarno, kjer popravljajo ukrajinska lovska letala.

Poleg tega je po ukrajinskih virih približno polovica manjšega mesta Izjum na območju Harkova, na meji z doneško regijo, že pod nadzorom Rusov. Ruske sile so po navedbah Kijeva tudi začele ofenzivo okoli mesta Volnovaha v Donecku. Spopadi pretresajo tudi regijo Lugansk, ki naj bi bila že v približno 70 odstotkih pod nadzorom ruskih oziroma proruskih sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa, a dodaja, da so to nepreverjene informacije.

Spričo nasilja se pričakovano nadaljuje tudi begunski val iz Ukrajine - po današnjih podatkih Združenih narodov se je čez mejo zateklo že okoli 2,6 milijona Ukrajincev, dobrih 90.000 več kot v petek, od tega slabega 1,6 milijona na Poljsko.