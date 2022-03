Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruski vojaki v petek ugrabili Ivana Fedorova, župana mesta Melitopolj na jugu Ukrajine, ker »ni hotel sodelovati s sovražnikom«. Dodali so, da je bil Fedorov aretiran, medtem ko je v mestnem kriznem centru reševal težave z oskrbo.

Zelenski je danes na družbenih omrežjih objavil nov video nagovor sodržavljanom, v katerem je med drugim pozval k izpustitvi Fedorova. Dodal je, da je danes v Melitopolju 2000 Ukrajincev demonstriralo proti ruski invaziji in zahtevalo izpustitev ugrabljenega župana.

»Naša zahteva je jasna: Nemudoma ga je treba izpustiti. Tudi z našimi partnerji se pogovarjamo o razmerah glede ugrabitve. V zvezi s tem sem že poklical nemškega kanclerja Olafa Scholza in francoskega predsednika Emmanuela Macrona,« je dejal.

Macron in Scholz sta se sicer danes o vojni v Ukrajini in morebitnih dogovorih med Rusijo in Ukrajino pogovarjala tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, so sporočili iz Elizejske palače.

Putin je Macrona in Scholza ob tem opozoril na »grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava s strani ukrajinskih sil, vključno z onemogočanjem reševalnih operacij«. Oba voditelja je pozval, naj glede tega »vplivata na oblasti v Kijevu«, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Trojica voditeljev se je po telefonu pogovarjala že v četrtek, ko sta Macron in Scholz od Rusije zahtevala »takojšnjo prekinitev ognja«. Od srečanja s Putinom v Kremlju 7. februarja je imel Macron z ruskim voditeljem že devet telefonskih pogovorov, so sporočili iz Macronovega urada.

Zelenski je medtem v svojem najnovejšem video nagovoru spregovoril o izgubah ruske vojske, ki so po njegovih besedah »najbolj obsežne v zadnjih nekaj desetletjih«, saj naj bi ukrajinske sile onesposobile 31 ruskih bataljonskih taktičnih skupin.

A ruske enote tudi danes nadaljujejo s silovitimi napadi in krutimi obleganji po celotni Ukrajini. Po zadnjih podatkih Združnih narodov je bilo v državi doslej ubitih najmanj 579 civiistov, še tisoč je bilo ranjenih. Po podatkih ZN je med ubitimi najmanj 42 otrok, po navedbah Kijeva pa okoli 80.

Evropske sile svarijo Rusijo, naj ne izkorišča pogajanj z Iranom

Francija, Velika Britanija in Nemčija so danes posvarile Rusijo tudi glede njene zahteve, da se ji pisno zagotovi pravica do proste trgovine z Iranom ne glede na morebitne sankcije. Opozorile so, da takšne zahteve ovirajo jedrska pogajanja in ogrožajo dogovor o obnovi jedrskega sporazuma z Iranom.

Kot so opozorile tri evropske države, ki so leta 2015 sopodpisale jedrski sporazum z Iranom, nihče ne bi smel skušati izkoriščati pogovorov o sporazumu, da bi prejel jamstva, ki so od njega popolnoma ločena. »Zaradi tega grozi kolaps sporazuma,« so posvarile po poročanju tujih tiskovnih agencij in dodale, da bi morali sporazum, ki je že na mizi, nujno čim hitreje zaključiti.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je pred tednom dni sporočil, da bo Moskva, ki je zaradi invazije na Ukrajino sama podvržena sankcijam Zahoda, pred podporo jedrskemu sporazumu od ZDA zahtevala pisna zagotovila, da sankcije ne bodo škodovale ruskim pravicam do svobodne trgovine ter gospodarskega, naložbenega in vojaško-tehničnega sodelovanja z Iranom.

ZDA in evropske države so zahteve Lavrova zavrnile, češ da nimajo nič skupnega s ponovno vzpostavitvijo jedrskega sporazuma.

Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je zaradi ruskih zahtev v petek na Twitterju predlagal začasen premor jedrskih pogajanj, čeprav je končna verzija sporazuma po njegovih besedah že pripravljena. Pogajanja so v petek dejansko bolj ali manj zastala, nakar so ZDA sporočile, da je žogica zdaj v rokah Rusije in Irana, ki se morata izjasniti, ali si dogovora sploh želita ali ne.

Iran se s svetovnimi silami pogaja o oživitvi sporazuma iz leta 2015, ki je Teheranu v zameno za omejitev jedrskega programa ponudil omilitev sankcij. V pogajanjih za oživitev sporazuma neposredno sodelujejo Iran, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Rusija in Kitajska, posredno pa tudi ZDA.

ZDA so namreč tiste, ki so pod vodstvom nekdanjega predsednika Donalda Trumpa leta 2018 enostransko odstopile od sporazuma, uradno znanega kot skupni celovit načrt ukrepanja (JCPOA). Enostranski odstop ZDA od sporazuma in ponovna uvedba ostrih gospodarskih sankcij sta kasneje spodbudila Iran, da je začel opuščati svoje zaveze, in JCPOA je propadel.