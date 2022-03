Pinturault, ki je startal s številko 4, in Kranjec s številko 6 sta se najbolje odrezala v prvi vožnji na vitranški strmini od članov elitne veleslalomske sedmerice. Nekaj časa je kazalo, da na vrhu ne bo sprememb. A je s startno številko 16 presenetil Braathen ter se vrinil med Pinturalta in Kranjca, ki ga je prehitel za 18 stotink sekunde.

Razlike so majhne. Devet tekmovalcev se je za vodilnim zvrstilo v eni sekundi. Kranjec je edini slovenski predstavnik na domačih tekmah za 61. Pokal Vitranc, ki poteka v idealnih razmerah. Po dveh letih, leta 2020 je tekmovanje odpadlo zaradi novega koronavirusa, so v ciljni areni pod poligonom Podkoren znova navijači, ki so bučno pospremili nastop slovenskega asa.

Kranjec se po olimpijskih igrah na Kitajskem, na katerih je osvojil veleslalomsko srebro, odlično počuti in želi nadgraditi najboljši dosežek na domači strmini. Pred štirimi leti je vitranški veleslalom končal na petem mestu.

Švicar Marco Odermatt, olimpijski prvak, ki je na Kitajskem edini premagal Kranjca, je vitranški veleslalom, prvega od dveh, začel s številko sedem. Odermatt ni bil pretirano zanesljiv, za vodilnim je zaostal 42 stotink sekunde za sedmi čas.

Švicar je v tej zimi zmagal na štirih veleslalomih, na veleslalomu, na katerem ni zmagal, pa je bil drugi. Lani je svojo prvo vitranško zmago osvojil s prednostjo več kot sekunde pred rojakom Loicom Meillardom, ki se v prvi vožnji prav tako ni najbolje znašel. Meillard je 18., z zaostankom 1,55 sekunde.

Druga vožnja s slovenskim kandidatom za najvišja mesta se bo začela ob 12.30. Tokratni spored vitranškega pokala je v znamenju dveh veleslalomov. Kranjska Gora je zadnje prizorišče pred odločilnim delom sezone svetovnega pokala 2021/22 v Courchevel/Meribelu od 16. do 20. marca.