Kot je davi sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je bilo v petek iz štirih ukrajinskih mest evakuiranih skupno le okoli 7150 ljudi, kar je občutno manj kot v prejšnjih dneh, ko so jih uspeli evakuirati v sredo 35.000 in v četrtek 40.000. Skupno naj bi jih doslej evakuirali okoli 100.000, predvsem iz Sumija, Izjuma in predmestij Kijeva.

Še posebej zaskrbljujoč je položaj v Mariupolju, kjer ljudje ob hudem mrazu že več kot teden dni ostajajo brez elektrike, vode ter vse bolj tudi brez hrane in zdravil. Po besedah Zelenskega naj bi jim danes znova poskušali dostaviti najnujnejšo pomoč, potem ko je Rusija to v petek preprečila.

Ukrajinska stran sicer opozarja, da ruske sile vse bolj pritiskajo na mesto in da je bilo tam v obstreljevanju ter 12-dnevni blokadi ubitih že okoli 1600 ljudi.

Da je situacija v Mariupolju katastrofalna, so med drugim opozorili tudi Zdravniki brez meja in organizacija Human Rights Watch. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je žrtev krutega obleganja, kakršnega moderno vojno pravo jasno prepoveduje, tam na stotisoče. Žrtve podobnega obleganja so vsaj še prebivalci mest Harkov, Černigiv in Sumi.

Sirene so davi sicer znova opozarjale na nevarnost zračnih napadov v kar 15 ukrajinskih regijah, med drugim v Kijevu, Lvovu na zahodu države, Odesi, Dnepru in Harkovu, poročanje ukrajinskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

V južnem mestu Mikolajiv naj bi bila tarča ruskega obstreljevanja po navedbah lokalnih oblasti med drugim regionalna onkološka klinika.

Ruske sile še bliže ukrajinski prestolnici

Ruske sile so se, potem ko naj bi se v petek prerazporedile, medtem danes sodeč po satelitskih posnetkih še dodatno približale ukrajinski prestolnici, ki po ocenah poznavalcev ostaja njihov glavni cilj, in jo vse bolj obkrožajo. Več predmestij je sicer že več dni tarča silovitega obstreljevanja.

Ruski oklepniki in topništvo se približujejo prestolnici predvsem s severovzhoda in severozahoda, po poročanju britanskega BBC, ki navaja najnovejše podatke britanskih obveščevalcev, naj bi bila glavnina ruskih sil od središča Kijeva zdaj oddaljena le še okoli 25 kilometrov.

Kot je opozoril svetovalec Zelenskega Mihajlo Podoljak, je tudi to mesto zdaj tarča obleganja. A kot je dodal na Twitterju, so vzpostavili kontrolne točke in dobavne poti ter so "pripravljeni na boj (...) do konca".

Tudi ukrajinska vojska je davi na Facebooku potrdila, da je ofenziva ruskih sil na Kijev s smeri severa delno uspešna. Zapisala je še, da se nadaljujejo napadi ruskih strateških bombnikov na zahodna mesta Luck, Dneper in Ivano-Frankivsk, ki se je začelo v petek.

Življenjski pogoji v Ukrajini se hitro poslabšujejo

Po navedbah oblasti v Kijevu se življenjski pogoji po bolj ali manj vsej državi hitro poslabšujejo. Brez elektrike, plina in vode naj bi bili tako že tudi ljudje na območjih Sumija, Kijeva in Donecka. Med drugim naj bil v obstreljevanju poškodovan vodovod pri mestu Černigiv, kar pomeni, da je 280.000 prebivalcev tega mesta ostalo brez vode.

V regiji Lugansk na vzhodu države naj bi medtem ruske sile zasedle že približno 70 odstotkov vsega ozemlja, tista območja, ki so še pod nadzorom ukrajinskih sil, pa so tarča nenehnega obstreljevanja, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočil guverner te regije Sergij Hajdal. Narašča število mrtvih in ranjenih, poti za evakuacijo pa ni, je opozoril.

Po besedah Zelenskega naj bi bilo v več kot dveh tednih ubitih že več kot 12.000 ruskih vojakov, medtem ko ZDA ocenjujejo, da jih je padlo med 2000 in 4000, v Moskvi pa so nazadnje prejšnji teden sporočili, da jih je bilo ubitih slabih 500.