Dallas proti zadnji ekipi zahodne konference ni dopustil presenečenja, že ob polčasu je vodil s 67:44, v zadnjo četrtino je vstopil s 24 točkami prednosti (96:72). Domači, ki letos še niso premagali košarkarjev Dallasa, so sicer dobili zadnjo četrtino, kar pa je zadoščalo zgolj za omilitev poraza.

Dwight Powell je za Dallas dodal 26 točk, s čimer je izenačil svoj najboljši strelski dosežek, in 12 skokov, medtem ko je Spencer Dinwiddie prispeval 16 točk in sedem podaj. Teksašani so zdaj pri 41 zmagah in 26 porazih, kar jih trenutno uvršča na peto mesto zahodne konference.

Za domače sta po 17 točk dosegla Kevin Porter Jr. in Josh Christopher, Bruno Fernando je dosegel točko manj, poleg tega pa je za Houston s klopi dodal še 11 skokov.

Dallas nova tekma čaka že v nedeljo zvečer ob 20.30 po slovenskem času, ko bo gostoval pri Boston Celtics. Dve uri in pol prej pa se bo začel obračun Brooklyn Nets Gorana Dragića in New York Knicks.