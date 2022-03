Sramota je glagol brez sramu

‘Ko so nam rekli, da se nekaj ne da, smo iskali načine, kako se da.« To briljantno misel je izrekel Matej Tonin . Če bi bil Matej recimo mlad direktor zagonskega podjetja, čudežni deček, ki je prišel v firmo in vse postavil na glavo, bi ta misel konkurirala za izjavo leta kakšnega stanovskega združenja. Saj veste, mi mladi se ne damo. Mi mislimo s svojo glavo. Mi premikamo meje. Mi bomo starce spravili na smetišče zgodovine.