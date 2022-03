A posvetimo se domačim miroljubnim tratam. "Končno vrnitev pravega nogometa," je na MMC ob začetku pomladnega dela slovenskega prvenstva zapisal neki somišljenik. Štiri tekme bodo za konec tedna, začenši z velikim domžalskim obračunom med Domžalami in Radomljami. Oboji so prejšnje kolo izgubili, Domžalčani tudi kapetana Ibričića, kar je za igro, ki jim jo je končno uspelo vzpostaviti, velik hendikep. A Radomlje so ekipa, ki rada igra, in priložnosti bo za vse dovolj. Več od 2,5 gola skupno za kvoto 1,75.

V drugi tekmi začelja bo derbi med Taborom Sežana in Aluminijem. Neposredni dvoboj za to, kdo se bo lahko v ligi obdržal prek dodatne tekme z drugoligašem. Kar pomeni, da bo Tabor poudarjeno previden, medtem ko mora Aluminij v tej tekmi na glavo, kot se reče. In za to, se zdi, celo imajo kader. Martin Šroler, mladi Zagrebčan v dresu Aluminija, kaže veliko energije in spretnosti. Za tvegati s stavo na remi in goloma na obeh straneh za kvoto 4,60.

V nedeljo popoldne pa derbi Maribor – Mura. Slednji je uspelo proti Olimpiji cel drugi polčas zadržati vodstvo iz prvega in se zdi v naletu, Mirlind Daku pa najboljša okrepitev sezone. Na drugi strani je Maribor v Kidričevem prejel tri gole in ga je zato pričakovati poudarjeno strnjenega. Obenem so domačini verjetno bolj spočiti. Ni za okolišiti. 2,00 je kvota na zmago domačinov.

Enako velja za tekmo med Koprom in Bravom ne glede na to, da Bravo dokazano zna zamrzniti Koprčane, kot tudi, da po porazih, kakršnega je doživel s Taborom, praviloma odigra dobro tekmo. A Koper se zdi enostavno močnejši, 2,15 na njihovo zmago pa majhna kvota.

In še Olimpija – Celje, tekma, v kateri je pričakovati, da jo bo Olimpija poskusila odigrati po starem receptu. Z manj od 2,5 gola skupno.