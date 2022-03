Minuli krog je, predvsem s tekmama v četrtek, za slovenske razmere postregel s kakovostnim nogometom, velikim številom zadetkov in presenetljivim remijem zadnjeuvrščenega Aluminija proti vodilnemu Mariboru. Samo želimo si lahko, da bi podoben nogomet, kot smo ga videli v Kidričevem in Murski Soboti, gledali tudi v tem krogu, v katerem bodo v prvi tekmi Domžale danes gostile Radomlje.

Obe ekipi sta v sredo ostali praznih rok, do takrat pa so bili v obeh taborih lahko zadovoljni s potekom nadaljevanja sezone. Še zlasti to velja za Domžalčane, saj varovanci Dejana Djuranovića do sredinega gostovanja v Celju v letu 2022 še niso izgubili. Med drugim so premagali Olimpijo, Koper, Bravo in igrali neodločeno z Muro in Taborom. Na obeh medsebojnih tekmah v letošnji sezoni so z 2:0 zmagale Domžale in nobeno presenečenje ne bo, če bodo danes tudi tretjič. V uvodu v nedeljsko nogometno popoldne se bosta v Sežani pomerili ekipi, ki se krčevito borita za obstanek v prvoligaški druščini. Če zmaga Tabor, ki je v prejšnjem krogu slavil pri Bravu, bo imel že sedem točk pred gosti iz Kidričevega, ki na Sežano nimajo ravno lepega spomina, kajti septembra lani so prejeli kar štiri zadetke.

Aktualni državni prvaki so po zmagi nad Olimpijo dobili krila in so vse bližje uvrstitvi v enega od evropskih pokalov, kar je bil njihov osnovni cilj pred začetkom sezone. Na drugi strani so Mariborčani v zadnjih dveh krogih osvojili le točko, na njihovo srečo pa tega predvsem Olimpija ni izkoristila. Sobočani so v letošnji sezoni obakrat premagali trenutno vodilni Maribor. »Znašli smo se v krču, poraz proti Bravu je pomenil hladno prho, kar je bilo opazno tudi v Kidričevem. Ni veliko časa do nedelje in moramo se predvsem psihološko pripraviti,« je pred jutrišnjim derbijem dejal Radovan Karanović, trener mariborske ekipe.

Ljubljanski Bravo je pred šestimi dnevi slavil zmago v Ljudskem vrtu, v sredo pa je doma ostal praznih rok proti Taboru. Zato pa je bilo več razlogov za dobro voljo v koprskem taboru, ki je izkoristil poraz Olimpije v Murski Soboti in je spet na drugem mestu prvenstvene lestvice. Pari 27. kroga, danes ob 15. uri: Domžale – Radomlje, jutri ob 15. uri: Tabor Sežana – Aluminij, ob 17.30: Maribor – Mura, ob 20.15: Koper – Bravo, ponedeljek, 14. marec, ob 17.30: Olimpija – Celje.