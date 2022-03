Med zimskimi počitnicami družine slovenskih šolarjev napolnijo namestitve v Kranjski Gori in okolici, zato si na Gorenjskem prizadevajo, da bi jih zaradi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju prihodnje leto v Planici, ki se bo začelo 22. februarja in bo trajalo do 5. marca, prestavili na drug termin. Foto: Matjaž Rušt