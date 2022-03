Kje so naše ladje

Neizmerno smo veseli, da naša vlada Evropi trosi tako čudovite nasvete, kot so zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino, omejitev vrst rogljičkov in nujna zaplemba vsega premoženja ruskih oligarhov za poplačilo stroškov, ki jih imajo Evropejci zaradi vojne v Ukrajini. Recimo, da je lahko biti pameten brez vojaških letal, s polno ritjo rogljičkov in brez ruskega oligarhičnega bogastva na svoji zemlji. Še tista futuristična jadrnica ruskega milijarderja Andreja Melničenka, ki smo jo jeseni in pozimi množično fotografirali pred slovensko obalo, nam je pobegnila v Trst.