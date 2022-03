Protestna ljudska skupščina, ki se je oblikovala ob robu petkovih protestov, je že pred današnjim protestom v sporočilu za javnost trenutno vlado obtožila, da ima enake cilje kot Rusija in sicer utišati, ustrahovati ali diskreditirati vsakršno kritiko lastnega delovanja.

»Trenutna vlada ima namreč popolnoma enake cilje kot ruska. Utišati, ustrahovati ali diskreditirati vsakršno kritiko lastnega delovanja. Edina razlika je ta, da so zaenkrat sredstva, ki jih uporablja Janez Janša, še nekoliko manj direktna in namesto fizičnega nasilja izbirajo finančno izčrpavanje, drakonske kazni in tožbe zoper vsakega posameznika ali organizacijo, ki se izpostavi,« so izpostavili petkovi protestniki.

Opozorili so, da je domnevni organizator protestov Jaša Jenull ta teden prejel kazen za organizacijo protestov v višini 34.340,56 evrov. Protest, za katerega je tokrat prejel položnico zaradi stroškov varovanja protesta, se je po njihovih informacijah odvijal 19. junija 2020, ob njegovem začetku pa so protestnice in protestniki na zagrajenem Trgu republike brali ustavo in tako opozarjali na ustavne pravice. Te se, kot so poudarili danes, s trenutnimi tožbami še toliko bolj očitno kršijo, zato so protestno zažgali transparent s položnico.

Svoje nestrinjanje s kaznijo so izrazili tudi z branjem ustave in pri tem poudarili, da se vladi ne bodo pustili ustrahovati. Izpostavili so, da so v sodelovanju s Pravno mrežo za varstvo demokracije pozvali varuha človekovih pravic, da začne preiskavo teh tožb. Poudarili so, da so o primeru kazni že obvestili podpredsednico Evropske komisije in komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo in komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović.

Na protestu je spregovoril tudi protestnik iz Poljske, ki je predstavil svoje boje in izkušnje s protesti in izrazil podporo slovenskim protestnikom. Zbrane sta nagovorila tudi pesnik Boris A. Novak in pesnica Svetlana Makarovič, ki je predstavila svojo novo pesniško zbirko Vladavina Muh, posvečeno trenutnim političnim razmeram.

Protestniki so se v prestolnici sicer zbrali že 99. petek zapored. Vse zbrane so povabili na jubilejni 100. petkov protest, ki se bo na Trgu republike odvijal prihodnji teden.