Barčice spustili po Gradaščici do Tikopije

V ljubljanskem botaničnem vrtu je v pričakovanju godu svetega Gregorja po dveh letih premora ponovno živahno. Otroci s starši – bilo jih je veliko več, kot so pričakovali – so hiteli izdelovati gregorčke iz naravnih materialov, ki so jih dan kasneje spustili po vodi. Danes in jutri bodo v ljubljanskem živalskem vrtu otroci izdelovali “žive” gregorčke – gnezdilnice za ptice.