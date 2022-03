Ko je za Severinin načrt izvedel lokalni politik, je od nje po navedbah portala zahteval, da se preobleče. To je storila, da bi se izognila incidentu. Je pa zanimivo, da je bila trenirka, ki jo je na koncu nosila na odru, pravzaprav v barvah bosansko-hercegovske zastave. »Glede na to, da so rekli, da bi po koncertu v Bosni izbruhnila tretja svetovna vojna, Severina ni hotela biti krivec za to, in se je preoblekla,« enega od virov citira Times.ba.