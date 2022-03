Domnevna Putinova hči je pobegnila z instagrama

Sankcijam, a zgolj takšnim, med katere spadajo napadi na družbenih omrežjih, se v minulih dneh ni izognila niti domnevna hči ruskega predsednika Vladimirja Putina. Gre za 18-letno Luizo Rozovo, ki naj bi jo Putin dobil v času svoje ljubezenske zveze s Svetlano Krivonogik. Ta je bila nekoč čistilka, zdaj pa je milijonarka in lastnica banke. Njena hči je na instagramu še do nedavnega imela 84.000 sledilcev, potem pa je pred petimi meseci nehala objavljati na tem družbenem omrežju. Kot so pisali mediji, zato, ker naj bi ji Putin to prepovedal. Zdaj je Rozova profil na instagramu celo izbrisala.