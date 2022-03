Srbija bo na Evrosongu v Torinu opevala lase Meghan Markle

Po vsej Evropi izbirajo skladbe, ki bodo sredi maja v Torinu zastopale svoje države na tradicionalnem, že 66. izboru za najboljšo pesem Evrovizije. Večina držav je že izbrala svoje predstavnike, med zadnjimi je bila naša bivša republika. Zmagovalka srbskega izbora, glasbenega tekmovanja Beovizija, je postala Ana Đurić Konstrakta s pesmijo In Corpore Sano (V zdravem telesu). Pesem je proslavil verz, »kakšna je skrivnost zdravih las Meghan Markle«. Pevka je glede tega za Kurir povedala: »Meghan Markle sem se odločila omeniti v pesmi, ker mediji pišejo, da ima lepe lase. Če smo iskreni, ima lepše lase od Kate Middleton. In tudi Meghan je bila pregnana, mi pa podpiramo pregnane ljudi.« Zelo zanimivo in poučno.