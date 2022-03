Tudi Sean Penn že zbežal iz Ukrajine

Ameriški igralec in režiser Sean Penn, ki je bil do pred kratkim v Ukrajini, kjer je snemal dokumentarec, je minuli teden dal prvi intervju po vrnitvi v ZDA. V pogovoru z voditeljem televizije CNN Andersonom Cooperjem je za pogum in dostojanstvo pohvalil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, s katerim se je sestal dan pred rusko invazijo in na dan invazije. "Bilo je jasno, da sem v navzočnosti nečesa ... To je bil izjemen trenutek. Način, na katerega je združil to državo. Bil sem navdušen nad njim ter prestrašen zanj in za Ukrajino," je dejal. Dodal je, da njegova neprofitna organizacija Community Organized Relief Effort (CORE) dela vse, da bi pomagala prebivalcem Ukrajine. Razdeljujejo jim higienske potrebščine, beguncem dajejo denarno pomoč in vodo.