Gledam vas pet fantov na predvolilnem letaku, kot da ste od boga poslani. Pokleknil bi pred vami in vas prosil, da postanete resni, da delate v interesu naroda in ne samo za svoj imidž.

Tudi vi ste pripomogli, da je Slovenija zabredla v ekonomske in politične težave. Samo poglejte, kaj se dogaja z gospodarstvom in državnimi institucijami. RTV Slovenija je že postala v podobi Nova24 TV. A bi nas, poštene državljane, res pripravili do tega, da ne gledamo več programov na RTV Slovenija? To je svoboda medijev v podobi Madžarske in Poljske. Nabavljate oborožitev, odslužene in zastarele oklepnike. Kaj boste počeli z letalom za vojaške namene, saj Slovenijo z avtomobilom od vzhoda do zahoda prevozim v dveh urah?

Gospod Tonin, tako se ne dela! Prehitevate svojo senco. Ukrajini ponujate vsestransko pomoč, celo fizično. Mislite, da bi slovenske matere kar tako dovolile, da bi sinovi šli umirat v ukrajinske stepe?

Zveza Nato, EU in ZDA bi morale še pred ruskim napadom stopiti v stik z Rusijo in na miroljuben način rešiti ukrajinsko krizo. Američani se dobro zavedajo, da Rusija ne bi za nobeno ceno dovolila, da Ukrajina postane članica Nata. Ali se spomnite leta 1962, ko je Sovjetska zveza že montirala raketno oporišče na Kubi? Američani so takoj zagrozili z atomsko bombo. Če Hruščev ne bi bil priseben in ne bi ukazal umika oporišča, kaj bi se zgodilo? Na sam prag velesil ne moreš postavljati raketnih oporišč. Če bi nasprotne strani sedle za mizo in rešile spor na miroljuben način, vojaškega spopada ne bi bilo.

Gospod Tonin, vi kupujete orožje z davkoplačevalskim denarjem z namenom za obrambo domovine pred morebitnim okupatorjem, a orožje pošiljate v Ukrajino. Ne samo Slovenija, cel Zahod to počne. Ali se vam ne zdi, da je to v podobi, kot če bi prilivali bencin na ogenj, da se še bolj razplamti? Bolje bi bilo sesti k mizi in se dogovarjati ter ne z orožjem pospeševati še hujšega zla. Ukrajina bi morala postati tamponska cona med dvema velesilama.

Torej, gospod Tonin, pred seboj imate politično prihodnost, poskušajte se obnašati razumno, brez naglice.

Stojan Marčeta, Koper