Nepreslišano: Mihail Kalužski, ruski politični emigrant in novinar

Raje bi govoril o kolektivnem Putinu, torej o režimu, ki je bil vzpostavljen po letu 2008, po vojni v Gruziji in po Putinovem govoru v Münchnu, s katerim se je vrnil k retoriki hladne vojne. Ta režim sestavljajo in podpirajo vojska, policija, zakonodajna veja oblasti, zaposleni v pravosodju, vsa birokracija in večina velikih podjetij znotraj našega sistema državnega kapitalizma. V to skupino spadajo tudi tako imenovani oligarhi. Sam jih ne bi imenoval oligarhi, ker to niso podjetniki, ki bi profitirali s pomočjo politike, ampak jih je politika začasno vzpostavila: oligarh je v Rusiji le eden, to je Putin. Skratka, tem skupinam je Putin v preteklosti ustrezal, podpirale so ga, strinjale so se tudi z neko mero državne represije. Sicer so morale svoja politična stališča zadrževati zase, so pa v zameno za to dobile določeno materialno ugodje. No, mislim, da se je v zadnjem tednu ruski sistem zrušil kot hišica iz kart.