Primer, podoben opisanemu, predstavlja sistem predstavniške demokracije. Pravi problemi tega sistema niso volilne enote in okraji, preferenčni glas volilcev, odpoklic poslancev in parlamenta, partitokracija in podobno. Prave probleme predstavlja tisto, kar je skrito v »črni skrinji« zunaj vidnega polja državljanov. In kaj je to?

Največji problem predstavniške demokracije je ravnanje politikov, ki ne upoštevajo pravil tehnologije procesa družbenega odločanja. Še posebej to velja za področje zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Učinkovitost družbenega odločanja in upravljanja države je odvisna prav od tega, koliko družbena praksa upošteva vsa pravila in načela tehnologije družbenega odločanja. Predstavniška demokracija se ne ravna po teh pravilih. Obstoječa organizacija družbenega odločanja zato ne zagotavlja uspešnega upravljanja države in pričakovane ravni blaginje prebivalstva. Kakšna so ta pravila?

Prvo pravilo tehnologije družbenega odločanja pove, da je odločanje proces, ki vedno poteka v več (7) stopnjah. Te si sledijo v nekakšnem naravnem zaporedju. Razmerja med njimi ureja pravilo podrejenosti, ki ga opisujemo kot naravno procesno hierarhijo. Drugo pravilo tehnologije družbenega odločanja pravi, da družbeno odločanje temelji na načelu nepovratnosti (ireverzibilnosti). Ponavljanje ali vračanje na sam začetek procesa odločanja ni izvedljivo. Tretje pravilo tehnologije družbenega odločanja pove, da ključ do kakovostnega odločanja predstavlja že prva stopnja, sam začetek procesa odločanja pri reševanju družbenih problemov. Na samem začetku je namreč svoboda izbire (najboljših) odločitev največja. Tedaj, ko se z glasovanjem formalno le potrjuje izbrana rešitev, je svoboda izbire nič.

Drugo stopnjo v procesu družbenega odločanja predstavlja razčlemba vzrokov neustreznega delovanja sistema. Tretjo stopnjo predstavlja tehtanje ciljev in izbira meril ter kriterijev, s katerimi izbiramo primerne rešitve. Kot četrta stopnja sledi določanje možnih variant in kot peta tudi odločanje (glasovanje) o najprimernejši rešitvi. Temu sledi obveščanje in končno tudi kontrola uresničevanja sprejetih odločitev.

Družbena praksa pri odločanju v sistemu predstavniške demokracije je takšna, da pravila tehnologije družbenega odločanja niso upoštevana, pa tudi ne pravilo procesne hierarhije med posameznimi stopnjami v procesu odločanja. Javnost praviloma lahko spremlja le postopke formalnega odločanja in glasovanja. Vsi predhodni postopki, v katerih se krojijo odločitve in se dejansko tudi (že) odloča, pa ostajajo javnosti skriti.

Čemu služi takšna praksa, vemo. Uresničevanje pravil in načel tehnologije družbenega odločanja pomeni tudi slovo od absolutne oblasti političnih strank. Prav zato se vodstva političnih strank nočejo pogovarjati o tem, da bi se moralo upravljanje države opreti na legitimne družbene odločitve. Te so sistemu predstavniške demokracije in absolutni oblasti političnih strank v parlamentu še vedno tuje. Brez dvoma nekaj zaslug za janšizem in Janšev avtokratski režim zaradi vztrajanja pri sistemu absolutne oblasti vodstev političnih strank pripada tudi opozicijskim strankam.

Ne vidim razlogov za optimistična pričakovanja. Nobena politična stranka pred volitvami ne napoveduje, da se bo zavzemala za demokratizacijo procesa oblikovanja družbenih odločitev z uveljavljanjem pravil in načel tehnologije družbenega odločanja. Očitno niso pripravljene podpreti sistema, ki odpravlja absolutno oblast vodstev političnih strank. Vemo, da vsaka absolutna oblast, tako leva kot desna, poseduje tudi zametke avtokratskega sistema. Verjetno je mnogim politikom tudi sicer bližji avtokratski sistem kot uganke, ki jih prinaša oblast ljudstva.

Janez Krnc, Litija