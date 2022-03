Ima pa vsaka palica dva konca. Še bolj bi Ukrajini, sebi in Rusiji pomagali z drugim koncem palice: Evropa, ZDA in preostali svet niso v sporu z ruskim narodom, ki je enako kot ukrajinski žrtev nesmiselne vojne: ruski narod bo plačal posledice vojne s krvjo svojih sinov in reparacijami, zato je ruski narod naš in tudi ukrajinski zaveznik v boju proti pijanim kremeljskim oblastnikom, katerih veliko nakradeno bogastvo bo komaj dovolj za sanacijo narejene materialne škode. Zato morata Evropa in Nato v isti sapi, ko grozita z orožjem, ponuditi Rusiji članstvo v EU in Natu. To je edina za obe strani koristna pot. Rusija je bila vedno v Evropi, jo je tudi osvobajala in je del kulturne identitete tega dela sveta. Zato naj EU in Nato povabita ruski narod v svojo asociacijo. Seveda brez trenutnega predsednika Rusije, ki bo moral skupaj s svojimi sodelavci marsikaj pojasniti na sojenju v Haagu. Kako stopiti v stik z ruskim narodom in mu to ponuditi, je logistično vprašanje, ki bi ga v tem času verjetno znali rešiti in obiti rusko cenzuro. Ruski narod mora izvedeti, kdo je njegov dejanski sovražnik in da to nista niti Evropa niti Nato.

Pomembno je imeti vsaj dve možnosti na mizi: dobro možnost za obe strani in slabo možnost, ki jo že imamo. Manjka torej dobra varianta za obe strani. Predstavnica EU in predstavnik Nata bi morala skupaj v tem smislu nagovoriti predstavnike v ruski dumi. Predlog zveni domišljijsko, je pa edini logičen in perspektiven, z njim bi se strinjali tako Evropejci kot Rusi. Zato je njih treba vprašati, ali se s tem strinjajo. Dogovarjanje z ruskim predsednikom, ki je problem naredil, ni smiselno, saj ga on ne more razrešiti, ker je on sam del tega problema. Vsako dogovarjanje z njim je dajanje kredibilnosti vojnemu zločincu in zanemarjanje volje ruskega naroda, ki takšne osvajalske vojne nikoli ne bi začel.

Namreč, četudi bi se vojna končala z obojestranskim popuščanjem, bi bil rezultat še vedno slab: še vedno bi imeli v Evropi dva nasprotnika namesto dveh partnerjev.

Bojko Jerman, Dolsko