To sezono, ki se bo za skakalke po odpovedi ruskih prizorišč predčasno končala konec tedna v Oberhofu, so na Ljubnem ob Savinji uspešno izpeljali premierno silvestrsko turnejo v smučarskih skokih za ženske.

Pod prvo zlato sovo se je podpisala Avstrijka Marita Kramer, drugo mesto pa je pripadlo Niki Križnar. Zlata sova je široka 60 cm in visoka 45 cm, tehta pa 5,35 kg. Prevlečena je s 24-karatnim zlatom in vredna dobrih 12.000 frankov. Čas izdelave je bil več kot 30 dni.

Z izvedbo turneje je Ljubno ob Savinji znova oralo ledino v svetovnem pokalu, že po uspešni izvedbi prvenca pa so predstavniki obeh delegacij potrdili, da se bo prihodnje leto prizorišču po načrtih pridružil še avstrijski Beljak.

Danes pa so to uradno potrdili še pri avstrijski smučarski zvezi. Prvi tekmi v zgodovini svetovnega pokala za smučarske skakalke bosta v Beljaku na sporedu 28. in 29. decembra, so danes na novinarski konferenci v Alpski areni sporočili deželni športni referent in deželni glavar Peter Kaiser, deželni svetnik za turizem, Sebastian Schuschnig in deželni športni direktor Arno Arthofer.

Konference so se udeležili tudi predsednica avstrijske smučarske zveze Roswitha Stadlober, direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan, predsednik koroške smučarske zveze Dieter Mörtl, smučarska skakalka Hannah Wiegele, župan Beljaka Günther Alber in Gerhard Prasser, predsednik OK Beljak.

Po dveh tekmah v Beljaku bosta 31. decembra in 1. januarja še dve na Ljubnem, skupaj pa bodo te štiri tekme štele za silvestrsko turnejo za skakalke.

»S svetovnim pokalom smo v Beljaku uresničili prve majhne sanje. Nekaj je začelo rasti,« je ob predstavitvi dejal Kaiser, ki je vnovič obudil tudi sanje o zimskih olimpijskih igrah leta 2034.

Stadloberjeva je dejala, da je beljaški projekt zelo pomemben za zvezo in da je vesela, da se ženski smučarski skoki vse bolj uveljavljajo. Zupan v silvestrski turneji vidi velik potencial, pozdravil pa je tudi idejo o skupni kandidaturi za zimske olimpijske igre leta 2034 in izpostavil dobro sodelovanje Koroške zveze z nordijskim svetovnim prvenstvom v Planici prihodnje leto.

Beljaški župan Albel se je zahvalil za sodelovanje vsem partnerjem in izpostavil, da je projekt velika priložnost, da se Beljak uveljavi kot mednarodno športno mesto.