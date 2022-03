Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih je po večletnih prizadevanjih Združenja frank začel veljati konec februarja.

DZ je zakon v začetku februarja potrdil na predlog državnega sveta, kljub temu da so banke ves čas opozarjale, da krši tako nacionalne kot evropske predpise. Opozarjale so, da zakon retroaktivno posega v zakonito sklenjene pogodbene odnose in lahko povzroči precedens za druga pogodbena razmerja, da negira odločitve sodišč, saj je bilo od 250 tožb posojilojemalcev v polovici primerov že odločeno. Po prepričanju bank je tudi ekonomsko in socialno neupravičen ter ogroža finančno stabilnost bančnega sistema in posledično gospodarstva.

Zakon vidijo tudi kot neizvedljiv, ker zaradi predpisov s področja varovanja osebnih podatkov za kreditne pogodbe, ki so bile odplačane pred letom 2012, banke več ne razpolagajo s podatki. Hkrati predvideva visoke denarne kazni za neizvedbo aktivnosti v rokih, ki jih v praksi ni mogoče izvesti. Med drugim bankam grozi odvzem licence.

Vlogo za zadržanje veljavnosti do presoje ustavnosti zakona so banke vložile »zaradi nepopravljivih škodljivih posledic za pobudnice, za finančno stabilnost in za gospodarstvo kot celoto«.

V nadaljevanju se je devetim bankam, ki so kredite v švicarskih frankih ponujale od sredine leta 2004 do konca leta 2010, torej v obdobju, na katerega se zakon nanaša, pridružila tudi Banka Slovenije. Ta je ta teden na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona, že pred tem pa je opozorila na neskladnost zakonskih rešitev z evropskim in slovenskim pravnim redom, na poseg v pravno varnost zaradi retroaktivnosti zakona ter na tveganja za finančno stabilnost in zaupanje v varnost naložb v državi.

Banke sicer menijo, da je treba stanje reševati individualno in ne sistemsko. Problematika je nastala, ko je švicarska centralna banka leta 2015 odpravila zgornjo mejo vrednosti za švicarsko valuto, posledična rast tečaja franka glede na evro pa je nenadoma močno povečala obveznosti posojilojemalcev.