Po bencin kar na dvorišče hiše V začetku tedna smo brali o dolgih kolonah pred bencinskimi servisi, ko so vozniki svoje jeklene konjičke skušali še pred podražitvijo dodobra napolniti. Nekateri so nafto natakali v velike posode, drugi v sode. Od viška glava ne boli, bi lahko rekli, denarnica pa dolgotrajno trpi še malo manj. A v kriznih časih zacvetijo tudi nečednosti. Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija prikolice, ki so jo nepridipravi ukradli z dvorišča hiše nekje na Štajerskem. Pod cerado je bilo skritih tisoč litrov nafte. Okradeni lastniki prosijo za pomoč, za uporabne informacije pa nudijo 500 evrov nagrade. »Glede na to, s čem vsem so si pomagali, je bil verjetno domač,« je prepričana okradena. V neprijetnih časih je gospa ohranila še kanček humorja in tatu sporočila, naj vendarle pride iskat še dokumente za prikolico, ki da jih bo nastavila tam, od koder si je sposodil orodje za vlom.

Eden vozil brez kolesa, druga po platišču Mariborski prometni policisti so na avtocesti ustavili romunskega voznika avtomobila, na katerega je imel pripet lahki priklopnik. Nič narobe, če na njem pač ne bi manjkalo desno kolo, os pa je bila povezana zgolj s povezovalnim trakom oziroma po domače z gurtno. Izdali so mu kazen in ga izločili iz prometa. V Murski Soboti so policisti naleteli na še hujšo prekrškarico. Med nadzorom prometa so opazili voznico, ki je v več križiščih storila več prekrškov, na splošno pa je bila njena vožnja zelo nezanesljiva. Nič kaj presenetljivo je 76-letna gospa za volan sedla konkretno opita, da ni trezna, so policisti videli že kar »na oko«. Poleg tega je bil avto poškodovan po celi levi strani, gospa pa je vozila po platišču kolesa. Ugotovili so še, da je nekaj minut prej povzročila prometno nesrečo, v kateri je trčila v kovinsko varnostno ograjo in prizorišče zapustila.

Pijan v luč in prometni znak Pijan je vozil tudi 27-letni državljan BiH, ki je sredi Maribora vozil preblizu desnega roba ceste, zaradi česar se je najprej zaletel v obcestno luč, malo kasneje pa še v prometni znak. Policisti so ga začasno pridržali. Z opitim Hrvatom so se ukvarjali tudi cariniki na Gruškovju, ki je skušal vstopiti v domovino. Poleg mejnega nadzora je možakar opravil še test alkoholiziranosti in padel na celi črti. Tudi njega so pridržali do privedbe na sodišče.

Letele so droge in potrdila o cepljenju Pred dvema tednoma smo v rubriki poročali o Hrvatu, ki se je v begu pred policijo na avtocesti skušal droge znebiti tako, da jih je metal skozi okno. Možje v modrem so ga sčasoma prijeli, pobrali pa tudi vso drogo, ki bo služila kot dokaz proti njemu. Pred nekaj dnevi so policisti v Varaždinu naleteli na podoben prizor, le da je bil glavni junak zgodbe 22-letni Slovenec. Ko so ga med nadzorom prometa ustavili, je voznik na parkirišču skozi okno avta vrgel platneno vrečko, paket v obliki zidaka in se pognal v beg. Kmalu zatem so ga prijeli, ugotovili pa, da je odvrgel skoraj dva kilograma »trave« in 32 potrdil o cepljenju z AstraZeneco, ki so bila še brez lastnika.