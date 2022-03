Slovenski smučarski skakalci v Vikersundu še enkrat več dokazujejo, da so izjemno dobri letalci. Na svetovnem prvenstvu v poletih ima Slovenija po polovici tekmovanja vse štiri skakalce znotraj elitne deseterice. Po prvem dnevu je v vodstvu Marius Lindvik.

Izjemno že v prvi seriji

Izjemen slovenski dan se je napovedal že v prvi seriji. S številko osem je prvi nastopil Domen Prevc, ki je z 231,5 metri bil na koncu celo najslabše uvrščeni Slovenec po prvi seriji. Zasedal pa je sedmo mesto. Izjemno slovensko letalsko prevlado so nadaljevali Peter Prevc z 236 metri in petim mestom po eni četrtini tekmovanja. Izjemen polet je uspel Timiju Zajcu, ki pa je poletel že tako daleč, da ni uspel narediti lepega doskoka. 242m5 metra je bila z naskokom najboljša daljava dneva v konkurenci, a je bil Zajc tretji po priv seriji. Zaradi izjemnega poleta Zajca je žirija znižala zaletišče za eno mesto, dodatne točke pa je odlično izkoristil tudi zadnji slovenski orel Anže Lanišek, ki je z 230 m držal drugo mesto po prvi seriji tekmovanja. Edini, ki je bil kos slovenskim orlom v prvi seriji, je bil domačin Marius Lindvik, ki si je s poletom dolgim 232,5 m priboril lepo prednost 7,3 točk pred prvim zasledovlacem "Žabo". Tudi na četrtem mestu je bil Norvežan in sicer Robert Johansson, stik s slovenskimi orli pa je držal še Stefan Kraft iz Avstije.

Težke razmere v drugi seriji

V drugi seriji se je na velikanko v Vikersundu prikradel zahrbten veter v hrbet. Poleti so bili veliko krajši, številni letalci so imeli težave. Ne pa tudi slovenski orli. Že Domen Prevc, ki je najbolj občutljiv na težke razmere, je močno preskočil dvesto metrsko znamko in vložil kandidaturo za kolajne na svetovnem prvenstvu. Napredoval je na tretje mesto. V težkih razmerah so imeli malce več težav Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc. Vsi trije so bile nekja krajši od najmlajšega od bratov Prevc. Po prvem dnevu tekmovanja vodi Lindvik, ki ima 6,5 točke prednosti pred Kraftom. Sledi slovenska invazija na vrh. Domen Prevc je tretji z zoastankom 19,9 točke, Zajc na četrtem mestu zaostaja 21 točk, Lanišek je peti z zaostankom 30,9 točke, Peter Prevc pa je sedmi z zaostankom 37,9 točke. Jutri letalce v Vikersundu čakata še dve serije, da se določi najboljši letalec na svetu ta hip.